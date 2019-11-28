В Україні цього року обліковано 609 проваджень щодо помилок лікарів та фармацевтів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. За 10 місяців 2019 року в Україні обліковано 609 кримінальних правопорушень через неналежне виконання медиками та фармацевтами своїх професійних обов’язків. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у ГПУ.
Так, в Україні за січень-жовтень 2019 року обліковано 609 кримінальних правопорушень за ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником). Загалом зареєстровано 795 кримінальних проваджень. З цієї кількості закрито 186 проваджень, зокрема, за відсутністю складу злочину.
Додамо, що за 2018 рік було обліковано 655 кримінальних проваджень за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Загалом було зареєстровано 906 проваджень, з яких закрито 251 і 3 направлено до суду.
Раніше УНН повідомляв, що з початку цього року в Україні обліковано 5 кримінальних правопорушень через незаконну лікувальну діяльність.