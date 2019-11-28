В Украине в этом году учтено 609 производств относительно ошибок врачей и фармацевтов

Так, в Украине за январь-октябрь 2019 года учтено 609 уголовных правонарушений по ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Всего зарегистрировано 795 уголовных производств. Из этого количества закрыто 186 производств, в частности, из-за отсутствия состава преступления.

Добавим, что за 2018 год было учтено 655 уголовных производств по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Всего было зарегистрировано 906 производств, из которых закрыто 251 и 3 направлены в суд.

Ранее УНН сообщал, что с начала этого года в Украине учтено 5 уголовных правонарушений за незаконную лечебную деятельность.



