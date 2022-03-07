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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні створили Telegram-канал з пошуку дітей

В Україні створили Telegram-канал з пошуку дітей

Київ • УНН

 • 77635 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні створили Telegram-канал з пошуку зниклих або знайдених дітей на тлі російського вторгнення. За допомогою пошукової бази можна також знайти дорослих людей. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram, пише УНН

Цитата

"В Україні створено Telegram-канал у якому можна дізнатися оперативну інформацію про дітей, яких знайдено, та дітей, які загубилися", - написала Денісова.

Деталі

Зі слів Омбудсмена, інформацію щодо дітей, яких знайдено та які розшукуються, можна дізнатися за посиланням: https://t.me/dity_sos

У запиті щодо дитини необхідно вказати:

- ім’я та прізвище зниклої дитини;
- рік народження дитини;
- обставини за яких вона зникла;
- коли востаннє був зв’язок з дитиною;
- контактний номер телефону дитини за наявності.

"За допомогою пошукової бази можна також знайти дорослих людей, зв’язок з якими було втрачено", - додала Денісова.

Доповнення

Внаслідок вторгнення РФ в Україну станом на 12 годину 6 березня загинуло вже 38 дітей.

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