В Україні створили Telegram-канал з пошуку дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні створили Telegram-канал з пошуку зниклих або знайдених дітей на тлі російського вторгнення. За допомогою пошукової бази можна також знайти дорослих людей. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram, пише УНН.
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"В Україні створено Telegram-канал у якому можна дізнатися оперативну інформацію про дітей, яких знайдено, та дітей, які загубилися", - написала Денісова.
Деталі
Зі слів Омбудсмена, інформацію щодо дітей, яких знайдено та які розшукуються, можна дізнатися за посиланням: https://t.me/dity_sos
У запиті щодо дитини необхідно вказати:
- ім’я та прізвище зниклої дитини;
- рік народження дитини;
- обставини за яких вона зникла;
- коли востаннє був зв’язок з дитиною;
- контактний номер телефону дитини за наявності.
"За допомогою пошукової бази можна також знайти дорослих людей, зв’язок з якими було втрачено", - додала Денісова.
Доповнення
Внаслідок вторгнення РФ в Україну станом на 12 годину 6 березня загинуло вже 38 дітей.