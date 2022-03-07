В Украине создали Telegram-канал по поиску детей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине создали Telegram-канал по поиску пропавших или найденных детей на фоне российского вторжения. С помощью поисковой базы можно найти и взрослых людей. Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"В Украине создан Telegram-канал, в котором можно узнать оперативную информацию о детях, которые найдены, и потерявшихся детях", - написала Денисова.
Детали
По словам Омбудсмена, информацию о найденных и разыскиваемых детях можно узнать по ссылке: https://t.me/dity_sos
В запросе по ребенку необходимо указать:
- имя и фамилию пропавшего ребенка;
- год рождения ребенка;
- обстоятельства, при которых он исчез;
- когда в последний раз была связь с ребенком;
- контактный номер телефона ребенка при наличии.
"С помощью поисковой базы можно также найти взрослых людей, связь с которыми была потеряна", - добавила Денисова.
Дополнение
В результате вторжения РФ в Украину по состоянию на 12 часов 6 марта погибли уже 38 детей.