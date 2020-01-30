В Україні створили інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги, зокрема для здійснення контролю та обліку. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
“З метою наведення ладу у системі гуманітарної допомоги Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги, яка дозволить здійснювати контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням і обліком гуманітарної допомоги”, — зазначив Коваль.
За його словами, інтерактивна карта отримувачів гуманітарної допомоги працює за функцією пошуку за різними параметрами, наприклад за назвою отримувача, кодом ЄДРПОУ, назвою регіону, номером в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги тощо.
“Користування інтерактивною картою значно спростить донорам та набувачам пошук отримувачів гуманітарної допомоги відповідного регіону”, — зазначив Коваль.
Як повідомляв УНН раніше, Європейська Комісія затвердила бюджет на допомогу країнам, які страждають від гуманітарних криз, у розмірі 900 мільйонів євро. Кошти виділені на 2020 рік для понад 80 країн.