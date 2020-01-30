В Украине создали интерактивную карту получателей гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи, в том числе для осуществления контроля и учета. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“С целью наведения порядка в системе гуманитарной помощи Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи, которая позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи”, — отметил Коваль.
По его словам, интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам, например по названию получателя, код ЕГРПОУ, названием региона, номером в Едином реестре получателей гуманитарной помощи и тому подобное.
“Пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона”, — отметил Коваль.
Как сообщал УНН ранее, Европейская Комиссия утвердила бюджет на помощь странам, которые страдают от гуманитарных кризисов, в размере 900 миллионов евро. Средства выделены на 2020 год для более чем 80 стран.