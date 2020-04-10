В Україні статус учасника бойових дій має 48 добровольців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Україні статус учасника бойових дій надано 48 добровольцям. Про це у відповідь на запит кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів України.
“Відповідно пункту 21 статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту“ станом на 1 квітня 2020 року надано статус учасника бойових дій 48 добровольцям”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції”, яким врегульовано надання статусу учасника бойових дій (УБД) добровольцям. Документ був ухвалений ВР 4 грудня 2019 року, а вступив в силу 1 січня 2020 року.
Представники влади заявляли, що за цим документом статусу учасників бойових дій зможуть набути близько 3-х тисяч добровольців.