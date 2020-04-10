В Украине статус участника боевых действий имеет 48 добровольцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине статус участника боевых действий предоставлен 48 добровольцам. Об этом в ответ на запрос корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов Украины.
"Согласно пункта 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" по состоянию на 1 апреля 2020 присвоен статус участника боевых действий 48 добровольцам", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым урегулирован предоставления статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам. Документ был принят ВР 4 декабря 2019, а вступил в силу 1 января 2020.
Представители власти заявляли, что по этому документу статус участника боевых действий смогут получить около 3-х тысяч добровольцев.