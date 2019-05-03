В Україні стартують вибори до Ради громадського контролю НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Україні починається конкурс з формування нового складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
"Вибиратимемо 15 представників громадських об’єднань, які забезпечуватимуть суспільний контроль діяльності НАБУ", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що виборча кампанія триватиме протягом травня.
8 травня розпочинається прийом документів від громадських організацій, статутна діяльність яких пов'язана з боротьбою з корупцією та які бажають висунути своїх представників до РГК.
У громадських активістів є 10 днів, з 8 по 17 травня, щоб заявити про свою участь.
Нову Раду обиратимуть шляхом відкритого інтернет-голосування. Воно призначене 30 травня 2019 року.
З умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті Бюро.
Нагадаємо, двох детективів, згаданих у журналістському розслідуванні щодо корупції в "оборонці", відсторонили на час проведення службового розслідування.