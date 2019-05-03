В Украине стартуют выборы в Совет общественного контроля НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Украине начинаются конкурс по формированию нового состава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Будем выбирать 15 представителей общественных объединений, обеспечивающих общественный контроль деятельности НАБУ", - говорится в сообщении.
Отмечено, что избирательная кампания продлится в течение мая.
8 мая начинается прием документов от общественных организаций, уставная деятельность которых связана с борьбой с коррупцией и готовы выдвинуть своих представителей в СОК.
У общественных активистов есть 10 дней, с 8 по 17 мая, чтобы заявить о своем участии.
Новый Совет будут избирать путем открытого интернет-голосования. Оно предназначено 30 мая 2019 года.
С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Бюро.
Напомним, двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании о коррупции в "оборонке", отстранили на время проведения служебного расследования.