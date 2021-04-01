В Україні стартує нерестова заборона на вилов риби

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"З 1 квітня 2021 року в 22 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області", - вказали в агентстві.

Деталі

У Запорізькій області заборона розпочнеться з 5 квітня, а у Закарпатській вона стартувала ще 25 березня.

Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від областей та водойм. З детальною інформацією можна ознайомитися у наказах відповідних територіальних управлінь.

Також наразі триває заборона на вилов раків.

Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом. Рибалити можна з берега в межах населеного пункту у дозволених місцях, за межами нерестовищ (межі визначені у наказах). Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, в тому числі, з перевищенням дозволеної добової норми вилову – три кілограми. Заборонено пересування плавучих засобів (човнів), організацію змагань з рибальства та проведення підводного полювання.

Під час нересту також забороняється проведення вибухових та гідротехнічних робіт, видобуток піщано-гравійної суміші, розчистки русел річок, днопоглиблення, берегоукріплення тощо.

Крім того, відповідно до Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України забороняється добування водних біоресурсів у цей період.

Покарання за порушення заборони

Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду, передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Відповідно до цієї статті передбачено накладання штрафу в розмірі від 1700 до 6800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.