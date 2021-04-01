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В Украине стартует нерестовый запрет на вылов рыбы

В Украине стартует нерестовый запрет на вылов рыбы

Киев  •  УНН

 • 41072 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В водоемах Украины с 1 апреля стартует нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

Цитата:

"С 1 апреля 2021 года в 22 областях Украины начинается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов. Речь идет о Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях", - указали в агентстве.

Детали

В Запорожской области запрет начнется с 5 апреля, а в Закарпатской он стартовал еще 25 марта.

Продолжительность нерестового запрета отличается в зависимости от областей и водоемов. С подробной информацией можно ознакомиться в приказах соответствующих территориальных управлений.

Также устанавливается запрет на вылов раков.

В соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешается только любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом. Рыбачить можно с берега в пределах населенного пункта в разрешенных местах, за пределами нерестилищ (границы определены в приказах). Запрещается осуществление любого другого способа отлова, в том числе, с превышением разрешенной суточной нормы вылова - три килограмма. Запрещено передвижение плавучих средств (лодок), организация соревнований по рыболовству и проведение подводной охоты.

Во время нереста также запрещается проведение взрывных и гидротехнических работ, добыча песчано-гравийной смеси, расчистка русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и тому подобное.

Кроме того, согласно Правил промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах Украины запрещается добыча водных биоресурсов в данный период.

Наказание за нарушение запрета

Нарушение правил рыболовства карается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности. Сумма штрафов за нарушение правил рыболовства согласно КоАП составляет от 34 до 680 грн. За незаконное занятие рыбным промыслом, причинившем существенный вред, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Согласно этой статье предусмотрено наложение штрафа в размере от 1700 до 6800 грн или ограничение (лишение) свободы на срок до 3 лет с конфискацией орудий, средств промысла и всего добытого.

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