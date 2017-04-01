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В Україні стартує фестиваль "Французька весна"

В Україні стартує фестиваль "Французька весна"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні в Україні стартує щорічний фестиваль “Французька весна”, який триватиме протягом місяця і охопить Київ, Харків, Львів, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Рівне і Бердичів, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

Так, сьогодні посеред столичної Софійської площі компанія Deus Ex Machina презентує повітряну виставу “Галілео”, артисти якої виконуватимуть акробатичні трюки на висоті 30 метрів у світлі візуальних спецефектів.

На “Французьку весну” до України з концертами завітають марсельське джазове тріо Benjamin Faugloire Project, акорденіост Рішар Гальяно зі своїм квартетом та електронний гурт Deep Forest, який можна було почути на фестивалі Polyana у 2016 році.

А 11 квітня станцію метро “Золоті Ворота” у Києві прикрасять світлини французького митця Тьєррі Мальфатто з серії “Янголи у долинах”, а з 22 квітня по 6 травня у галереї ART14 пройде виставка живопису “Sèves-Живиця” Анн Морганн Ле Мьор.

У рамах “Французької весни” 2017 року покажуть виставу “Антігона”, створену французькою режисеркою Люсі Береловіч спільно з Владом Троїцьким, який написав музику для постановки, та українськими акторами.

Також у киян буде можливість ще раз побачити бі-боїв на сцені Театру оперети у балеті “Переміщення”.

У програмі організаторів також лекції та зустрічі з французькими письменниками Патрисією Рєзніков і Жераром де Кортанзом, ілюстраторкою Хлоєю Перарно і дизайнеркою Ізабель Тош і презентації книг.

Нагадаємо, в минулому році відкриття “Французької весни” відвідали більше 22 тис. киян.

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