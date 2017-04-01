В Украине стартует фестиваль "Французская весна"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100096 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115538 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174193 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127716 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123509 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116322 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106411 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107456 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103877 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Украине стартует фестиваль "Французская весна"

В Украине стартует фестиваль "Французская весна"

Киев  •  УНН

 • 12752 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Сегодня в Украине стартует ежегодный фестиваль "Французская весна", который продлится в течение месяца и охватит Киев, Харьков, Львов, Одессу, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Ровно и Бердичев, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Так, сегодня среди столичной Софийской площади компания Deus Ex Machina представляет воздушную спектакль "Галилео", артисты которой будут выполнять акробатические трюки на высоте 30 метров в свете визуальных спецэффектов.

На "Французскую весну" в Украину с концертами приедут марсельское джазовое трио Benjamin Faugloire Project, акордениост Ришар Гальяно со своим квартетом и электронная группа Deep Forest, который можно было услышать на фестивале Polyana в 2016 году.

А 11 апреля станцию ​​метро "Золотые Ворота" в Киеве украсят фотографии французского художника Тьерри Мальфатти из серии "Ангелы в долинах", а с 22 апреля по 6 мая в галерее ART14 пройдет выставка живописи "Sèves-Живица" Анн моргания Ле Мёре.

В рамах "Французской весны" 2017 покажут спектакль "Антигона", созданную французским режиссером Люси Берелович совместно с Владом Троицким, который написал музыку для постановки, и украинскими актерами.

Также у киевлян будет возможность еще раз увидеть би-боев на сцене Театра оперетты в балете "Перемещение".

В программе организаторов также лекции и встречи с французскими писателями Патрисией Резников и Жераром де Кортанзом, иллюстратор Хлоей Перарно и дизайнером Изабель Тош и презентации книг.

Напомним, в прошлом году открытия "Французской весны" посетили более 22 тыс. Киевлян.

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