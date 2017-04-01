В Украине стартует фестиваль "Французская весна"

Так, сегодня среди столичной Софийской площади компания Deus Ex Machina представляет воздушную спектакль "Галилео", артисты которой будут выполнять акробатические трюки на высоте 30 метров в свете визуальных спецэффектов.

На "Французскую весну" в Украину с концертами приедут марсельское джазовое трио Benjamin Faugloire Project, акордениост Ришар Гальяно со своим квартетом и электронная группа Deep Forest, который можно было услышать на фестивале Polyana в 2016 году.

А 11 апреля станцию ​​метро "Золотые Ворота" в Киеве украсят фотографии французского художника Тьерри Мальфатти из серии "Ангелы в долинах", а с 22 апреля по 6 мая в галерее ART14 пройдет выставка живописи "Sèves-Живица" Анн моргания Ле Мёре.

В рамах "Французской весны" 2017 покажут спектакль "Антигона", созданную французским режиссером Люси Берелович совместно с Владом Троицким, который написал музыку для постановки, и украинскими актерами.

Также у киевлян будет возможность еще раз увидеть би-боев на сцене Театра оперетты в балете "Перемещение".

В программе организаторов также лекции и встречи с французскими писателями Патрисией Резников и Жераром де Кортанзом, иллюстратор Хлоей Перарно и дизайнером Изабель Тош и презентации книг.

Напомним, в прошлом году открытия "Французской весны" посетили более 22 тыс. Киевлян.