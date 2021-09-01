В Україні стартував навчальний рік 2021-2022: яких карантинних правил необхідно дотримуватися

Деталі

"У 2021/2022 навчальному році освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину", - вказали у МОН.

Згідно з постановою головного санлікаря країни Ігоря Кузіна, усі, хто заходять до школи та пересуваються приміщенням, мають бути в захисних масках. Винятком є діти 1-4 класів.

Під час занять масковий режим для учнів не є обов'язковим.

Крім цього у МОЗ рекомендують викладачам одягати захисні щитки під час проведення уроків. Щитки є багаторазовими, тому у відомстві наголошують на їх обов'язковому дезінфікуванні.

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Доповнення

Освітній процес, як зазначається, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. "Структура і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо", - зауважили у профільному міністерстві.

Додатково

Святкові лінійки, присвячені Дню знань, 1-го вересня в одеських школах проводитися не будуть.