В Украине стартовал учебный год 2021-2022: каких карантинных правил необходимо соблюдать

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министерство образования и науки Украины дало разъяснение относительно нового учебного года в школах, в частности по организации обучения во время карантина, пишет УНН.

Детали

"В 2021/2022 учебном году образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования на период карантина", - указали в МОН.

Согласно постановлению главного санитарного врача страны Игоря Кузина, все, кто заходят в школу и передвигаются помещения, должны быть в защитных масках. Исключением дети 1-4 классов.

Во время занятий масочный режим для учеников не является обязательным.

Кроме этого в Минздраве рекомендуют преподавателям надевать защитные щитки во время проведения уроков. Щитки являются многоразовыми, поэтому в ведомстве отмечают их обязательном дезинфекции.

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Дополнение

Образовательный процесс, как говорится, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. "Структура и продолжительность учебных года, недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и т.д.", - отметили в профильном министерстве.

Дополнительно

Праздничные линейки, посвященные Дню знаний, 1 сентября в одесских школах проводиться не будут.

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