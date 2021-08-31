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Із 1 вересня у закладах освіти столиці діятиме низка заборон

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Києві встановлено низку заборон для попередження розповсюдження СOVID-19, що діятимуть у закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах із 1 вересня. Про це УНН повідомили у КМДА.

Цитата

“Першого вересня у заклади освіти повернуться діти. Наше завдання як міської влади — максимально убезпечити їх від ризиків захворіти, зробити усе, аби мінімізувати ризики розповсюдження СOVID-19 у навчальних закладах. Для цього постійна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення та ввела низку заборон, що допоможуть увійти закладам освіти у навчальний процес із мінімальними ризиками розповсюдження коронавірусу”, — заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Деталі

Як повідомляється, відповідно до протоколу № 53, із 1 вересня у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти незалежно від форм власності, та інклюзивно-ресурсних центрах, заборонять:

у разі встановлення “зеленого” рівня епідеміологічної безпеки:

  • проведення масових (освітніх, наукових, тематичних та інших) заходів без одягнутих усіма учасниками засобів індивідуального захисту;
  • вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;
  • індивідуальне відвідування закладів батьками та вхід і перебування у закладі освіти осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

у разі встановлення “жовтого” та “помаранчевого” рівнів епідемічної небезпеки:

  • відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу;
  • проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
  • відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;
  • вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти;
  • індивідуальне відвідування закладів батьками здобувачів освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

у разі встановлення “червоного” рівня епідеміологічної безпеки:

  • відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, здобувачів, які беруть участь у атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80 відсотків персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.

Додамо

Відомо, що у разі встановлення “жовтого” та “помаранчевого” рівнів епідемічної небезпеки у закладах загальної середньої освіти/окремих класах, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, кількість здобувачів освіти в яких перевищує проектну потужність закладу/перевищує нормативи, має бути організовано у “змішаному (комбінованому)” форматі — як дистанційно, так і в закладі освіти із дотриманням протиепідемічних вимог.

Доповнення

У столиці за минулу добу виявили 204 хворих на коронавірус. Одна людина померла.

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