С 1 сентября в учебных заведениях столицы будет действовать ряд запретов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве установлен ряд запретов для предупреждения распространения СOVID-19, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивно-ресурсных центрах с 1 сентября. Об этом УНН сообщили в КГГА.
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“Первого сентября в учебные заведения вернутся дети. Наша задача как городской власти — максимально обезопасить их от рисков заболеть, сделать все, чтобы минимизировать риски распространения СOVID-19 в учебных заведениях. Для этого постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение и ввела ряд запретов, которые помогут войти учебным заведениям в учебный процесс с минимальными рисками распространения коронавируса”, — заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Детали
Как сообщается, в соответствии с протоколом № 53, С 1 сентября в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивного-ресурсных центрах, запретят:
в случае установления “зеленого” уровня эпидемиологической безопасности:
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- проведение массовых (образовательных, научных, тематических и других) мероприятий без одетых всеми участниками средств индивидуальной защиты;
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- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
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- индивидуальное посещение заведений родителями и вход и пребывание в учебном заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения .
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в случае установления “желтого” и “оранжевого” уровня эпидемической опасности:
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- посещение учебных заведений соискателями образования и проведения в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования в случае отсутствия у более 20 процентов персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с СOVID-19 находится более 50 процентов соискателей образования и персонала учреждения;
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- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)
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- посещения заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;
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- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
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- индивидуальное посещение заведений родителями соискателей образования без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.
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в случае установления “красного” уровня эпидемиологической безопасности:
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- посещения заведений независимо от форм собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем в 80 процентов персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.
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Добавим
Известно, что в случае установления “желтого” и “оранжевого” уровня эпидемической опасности в учреждениях общего среднего образования/отдельных классах, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, количество соискателей образования в которых превышает проектную мощность заведения/превышает нормативы, должно быть организовано в “смешанном (комбинированном)” формате — как дистанционно, так и в учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований.
Дополнение
В столице за минувшие сутки обнаружили 204 больных коронавирусом. Один человек умер.