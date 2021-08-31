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У Києві за добу 204 нових хворих на коронавірус. Одна людина померла

Київ • УНН

 • 17787 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У столиці за минулу добу виявили 204 хворих на коронавірус. Одна людина померла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Деталі

Захворіли за минулу добу: 114 жінок віком від 19 до 89 років, 75 чоловіків віком від 18 до 83 років. А також 6 дівчаток від 3 до 13 років та 9 хлопчиків від 1 до 14 років.

До лікарень госпіталізували ще 29 хворих на коронавірус. А також 60 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Відомо, що одужали минулої доби 150 людей.

Цитата

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському (47), Подільському (38) та в Шевченківському (28),” — сказано у повідомленні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,286 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 30 серпня, — понад 1,3 тисячі, майже подвоєння проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 470 осіб, що менше, ніж напередодні.

Українські Національні Новини

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COVID-19Київ

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