В Киеве за сутки 204 новых больных коронавирусом. Один человек умер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В столице за минувшие сутки обнаружили 204 больных коронавирус. Один человек умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Детали
Заболели за прошедшие сутки: 114 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 75 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. А также 6 девочек от 3 до 13 лет и 9 мальчиков от 1 до 14 лет.
В больницы были госпитализированы еще 29 больных коронавирусом. А также 60 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Известно, что выздоровели прошедшие сутки 150 человек.
Цитата
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (47), Подольском (38) и в Шевченковском (28)”, — сказано в сообщении.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,286 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 30 августа, — более 1,3 тысячи, почти удвоение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 470 человек, что меньше, чем накануне.