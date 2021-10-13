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В Україні спростять закупівлю інноваційних препаратів. Президент підписав закон

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про публічні закупівлі", таким чином спростивши доступ до інноваційних препаратів і медичних технологій. Про це інформує Офіс Президента, передає УНН.

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі“ та інших законів України щодо закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу” № 1756-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 вересня поточного року, — інформують в Офісі Президента.

Деталі

Зазначається, що закон покликаний спростити доступ пацієнтів до інноваційних препаратів і медичних технологій.

Згідно з документом, дія закону “Про публічні закупівлі” до 31 грудня 2023 року не поширюється на випадки, коли за договорами керованого доступу проводяться закупівлі оригінальних (інноваційних) лікарських препаратів.

Закон також встановлює вимоги до інформації про ліки, що публікується в електронній системі закупівель. Вона повинна містити:
міжнародну непатентовану назву (за наявності);
торгову назву;
форму випуску;
дозування лікарського засобу, щодо якого укладено такий договір;

Передбачається, що перелік лікарських засобів, які закуповуються за договорами керованого доступу, затверджує Кабінет Міністрів України. При цьому для визначення доцільності укладення договору керованого доступу здійснюється державна оцінка медичних технологій щодо лікарського засобу, який може постачатися відповідно до такого договору.

Нагадаємо

У вересні Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 4662 щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу.

У липні Зеленський підписав закон № 1599-ІХ щодо спрощення закупівель товарів та послуг, необхідних для протидії COVID-19.

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