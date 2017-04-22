В Україні спрогнозували нічні заморозки по 25 квітня

"Вночі 23 квітня у західних, північних та більшості центральних областей повсюди, на решті території країни місцями на ґрунті та в повітрі заморозки 0-3 градуси, 24 квітня в Україні, крім східних та більшості південних областей, 25 квітня крім крайнього півдня заморозки 0-5 градусів", - йдеться у повідомленні.

При цьому по Київській області вночі 23-25 квітня також очікуються заморозки 0-5 градусів.

Нагадаємо, прохолодна погода в Україні протримається до наступного тижня.