В Україні спрогнозували нічні заморозки по 25 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У різних регіонах України включно по 25 квітня синоптики прогнозують нічні заморозки. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"Вночі 23 квітня у західних, північних та більшості центральних областей повсюди, на решті території країни місцями на ґрунті та в повітрі заморозки 0-3 градуси, 24 квітня в Україні, крім східних та більшості південних областей, 25 квітня крім крайнього півдня заморозки 0-5 градусів", - йдеться у повідомленні.
При цьому по Київській області вночі 23-25 квітня також очікуються заморозки 0-5 градусів.
Нагадаємо, прохолодна погода в Україні протримається до наступного тижня.