В Украине спрогнозировали ночные заморозки по 25 апреля

"Ночью 23 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей повсюду, на остальной территории страны местами на почве и в воздухе заморозки 0-3 градуса, 24 апреля в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, 25 апреля кроме крайнего юга заморозки 0-5 градусов", - говорится в сообщении.

При этом по Киевской области ночью 23-25 ​​апреля также ожидаются заморозки 0-5 градусов.

Напомним, прохладная погода в Украине продержится до следующей недели.