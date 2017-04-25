В Україні споживання вугілля у березні впало майже на 38% - Держстатистики

За даними Держстатистики у березні цього року споживання кам’яного вугілля зменшилося, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 37,7% до 2,86 млн т.

При цьому, порівняно з лютим 2017 року, споживання скоротилося на 26,1%.

Разом з тим, за даними відомства, станом на 1 квітня цього року запаси вугілля зменшилися на 40,1%, відповідно до квітня 2016 року – до 3,2 млн т.

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