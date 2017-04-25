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В Україні споживання вугілля у березні впало майже на 38% - Держстатистики

В Україні споживання вугілля у березні впало майже на 38% - Держстатистики

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У березні споживання кам’яного вугілля в Україні зменшилося на 37,7% до 2,86 млн т порівняно з березнем 2016 року, без урахування тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики, передає УНН.

За даними Держстатистики у березні цього року споживання кам’яного вугілля зменшилося, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 37,7% до 2,86 млн т.

При цьому, порівняно з лютим 2017 року, споживання скоротилося на 26,1%.

Разом з тим, за даними відомства, станом на 1 квітня цього року запаси вугілля зменшилися на 40,1%, відповідно до квітня 2016 року – до 3,2 млн т.

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