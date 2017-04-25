В Украине потребление угля в марте упало почти на 38% - Госстатистики

По данным Госстатистики в марте этого года потребление каменного угля уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,7% до 2,86 млн т.

При этом по сравнению с февралем 2017 года, потребление сократилось на 26,1%.

Вместе с тем, по данным ведомства, по состоянию на 1 апреля этого года запасы угля уменьшились на 40,1%, соответственно до апреля 2016 года - до 3,2 млн т.

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