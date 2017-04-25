В Украине потребление угля в марте упало почти на 38% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В марте потребление каменного угля в Украине уменьшилось на 37,7% до 2,86 млн т по сравнению с мартом 2016 года, без учета временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передает УНН.
По данным Госстатистики в марте этого года потребление каменного угля уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,7% до 2,86 млн т.
При этом по сравнению с февралем 2017 года, потребление сократилось на 26,1%.
Вместе с тем, по данным ведомства, по состоянию на 1 апреля этого года запасы угля уменьшились на 40,1%, соответственно до апреля 2016 года - до 3,2 млн т.
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