В Украине потребление угля в марте упало почти на 38% - Госстатистики

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37889 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101505 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154813 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115728 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116112 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112318 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104122 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107023 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103526 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153174 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Украине потребление угля в марте упало почти на 38% - Госстатистики

В Украине потребление угля в марте упало почти на 38% - Госстатистики

Киев  •  УНН

 • 14233 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В марте потребление каменного угля в Украине уменьшилось на 37,7% до 2,86 млн т по сравнению с мартом 2016 года, без учета временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передает УНН.

По данным Госстатистики в марте этого года потребление каменного угля уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,7% до 2,86 млн т.

При этом по сравнению с февралем 2017 года, потребление сократилось на 26,1%.

Вместе с тем, по данным ведомства, по состоянию на 1 апреля этого года запасы угля уменьшились на 40,1%, соответственно до апреля 2016 года - до 3,2 млн т.

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