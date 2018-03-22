В Україні сплеск злочинності через відсутність професійних кадрів в органах - Вовк

Також, за його словами, в країні наразі відбувається неконтрольований обіг зброї та вибухівки.

“Ніякого покращення розкриття злочинів немає, як би не рапортували наші керівники та державні службовці. Та зброя, яка була направлена на схід — неконтрольовано повертається назад.

У нас сплеск злочинності, але чому не посилюється протидія їй сказати складно. Очевидно, що треба працювати в плані наповнення органів, що протидіють злочинності, професіоналами”, — сказав він.

Вовк зауважив, що не має нічого проти реформи поліції, яка забезпечує публічний порядок, однак для ефективної роботи потрібно “повертати тих, хто вміє працювати”.

Нагадаємо, ГПУ констатувала погіршення криміногенної ситуації в країні. Зокрема, у відомстві повідомили про те, що кількість злочинів, скоєних ОЗГ, за рік зросла майже вдвічі.

А згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Україна увійшла до списку країн з надзвичайно високим впливом організованої злочинності на бізнес. Ми зайняли 81 місце з 137-ми і розташувалися поряд з Сербією (78 місце), Бутаном, Бразилією і Гватемалою.

Відзначимо, що, за словами першого заступника голови Національної поліції України — начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна, який курує боротьбу з ОЗГ, формування новоствореної структури Нацполіції (Управління кримінального аналізу для боротьби з організованою злочинністю) має завершитися до кінця року.

Експерти ж відзначають, що малоефективна боротьба правоохоронців з ОЗГ пов’язана щонайменше з двома факторами: тривалий процес реформування і військові дії на сході.

“Правоохоронні органи: МВС, поліція, Нацгрвардія — вони реформують, ЗСУ — вони виконують зовнішню функцію, вони воюють... А правоохоронні органи реформуються — не вистачає людей, немає досвіду певного, не всім забезпечені, не вистачає коштів під ці реформи, тому вони неякісно можуть виконувати свої обов’язки у боротьбі з криміналом”, — зазначив військовий експерт Ігор Романенко.