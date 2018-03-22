В Украине всплеск преступности из-за отсутствия профессиональных кадров в органах - Вовк

Также, по его словам, в стране сейчас происходит неконтролируемый оборот оружия и взрывчатки.

"Никакого улучшения раскрытия преступлений нет, как бы ни рапортовали наши руководители и государственные служащие. Оружие, которое было направлено на восток - неконтролируемо возвращается обратно.

У нас всплеск преступности, но почему усиливается противодействие ей сказать сложно. Очевидно, что надо работать в плане наполнения органов, противодействующих преступности, профессионалами", - сказал он.

Вовк отметил, что не имеет ничего против реформы полиции, которая обеспечивает публичный порядок, однако для эффективной работы нужно "возвращать тех, кто умеет работать".

Напомним, ГПУ констатировала ухудшение криминогенной ситуации в стране. В частности, в ведомстве сообщили о том, что количество преступлений, совершенных ОПГ, за год выросло почти вдвое.

А согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина вошла в список стран с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес. Мы заняли 81 место из 137-ми и расположились рядом с Сербией (78 место), Бутаном, Бразилией и Гватемалой.

Отметим, что, по словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, курирующего борьбу с ОПГ, формирование новосозданной структуры Нацполиции (Управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью) должна завершиться до конца года.

Эксперты же отмечают, что малоэффективна борьба правоохранителей с ОПГ связана по меньшей мере с двумя факторами: длительный процесс реформирования и военные действия на востоке.

"Правоохранительные органы: МВД, полиция, Нацгрвардия - они реформируют, ВСУ - они выполняют внешнюю функцию, они воюют... А правоохранительные органы реформируются - не хватает людей, нет опыта определенного, не всем обеспечены, не хватает средств под эти реформы, потому они некачественно могут выполнять свои обязанности в борьбе с криминалом", - отметил военный эксперт Игорь Романенко.