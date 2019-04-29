В Україні сьогодні відзначають Поливаний понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На другий день після Великодня за традицією в Україні відзначають Волочильний понеділок. Його ще називають Обливаним, Поливальним або Водяним понеділком, передає УНН.
На другий день після Великодня обряди розподіляються на два різних дійства: пристосувальні обходи, що й дало назву Волочильного понеділка, та обливання водою – Поливальний понеділок.
У цей день, хлопці обливали водою дівчат, яких вони вподобали, а дівчата їм мали дарувати крашанки. Для майбутнього чистого міцного шлюбу обливання водою в Україні було обов’язковим, бо ж вважалось очисним.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Житомирі розбили 100-кілограмову шоколадну писанку
Здавна вважалося, що вода у великодній понеділок стає цілющою, приносить здоров’я та щастя. Тому люди обливали не тільки один одного, а й себе теж. Цей день пов’язували передусім з духовним весняним очищенням.
Також традиційно на другий день Великодня українці йшли провідувати одне одного. Люди ходили вітати сусідів, друзів та родичів. При зустрічі пригощали пасками, обмінювалися писанками або крашанками та зичили всього найкращого.
Нагадаємо, християни східного обряду у неділю, 28 квітня, відзначали головне релігійне свято року — Великдень.