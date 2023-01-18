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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 12136 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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В Україні сьогодні потепліє та буде вітряно - синоптики

Київ • УНН

 • 406871 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. По Україні сьогодні місцями дощитиме і буде вітряно, проте стане тепліше - подекуди до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні сьогодні потепліє та буде вітряно - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, 18 січня у західних областях, вночі також на Лівобережжі, вдень у північно-східній частині невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

У східних областях вночі місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південній частині до 9°, вдень 7-12° тепла, на півдні Одещини та в Криму 13-18°; у східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

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