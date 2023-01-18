В Украине сегодня потеплеет и будет ветрено - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По Украине сегодня местами будут дожди и будет ветрено, однако станет теплее - местами до 18 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 18 января в западных областях, ночью также на Левобережье, днем в северо-восточной части небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах в течение суток значительный дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.
В восточных областях ночью местами гололед, на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в южной части до 9°, днем 7-12° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 13-18°; в восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.