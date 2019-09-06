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В Україні складено понад 200 протоколів щодо "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Україні з початку дії нових штрафних санкцій за порушення при переміщенні нерозмитнених транспортних засобів складено понад 200 протоколів. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у пресслужбі ДФС України.

“ДФС фіксує правопорушення, передбачені частиною третьою статті 470 (перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб — ред.) та 481 (перевищення строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на десять діб — ред.) Митного кодексу України. Відповідно до бази даних ДФС за ознаками зазначених правопорушень з 22 серпня 2019 року по 4 вересня 2019 року складено 243 протоколи про порушення митних правил”, - йдеться у відповіді.

Також, повідомляється, що санкції зазначених правопорушень не змінилися (частина 3 статті 470 Митного кодексу України — 8 500 грн, частина 3 статті 481 Митного кодексу України — штраф 17 000 грн). Так само не змінився порядок провадження в справах про порушення митних правил (після складення протоколу про порушення митних правил здійснюються процесуальні дії, виноситься постанова в справах про порушення митних правил).

“Адміністративна відповідальність за ознаками правопорушень, передбачених частинами п’ятою та шостою статті 470 Митного кодексу України та частинами п’ятою та шостою статті 481 Митного кодексу України, може наставати залежно від перевищення строків транзитного переміщення автомобілів та тимчасового ввезення (більш ніж 20 діб та більш ніж 30 діб)”, - зазначається у відповіді.

Нагадаємо, з 22 серпня почали діяти нові штрафні санкції за порушення при переміщенні нерозмитнених транспортних засобів.

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