В Україні схвалили розгортання мережі бомбосховищ: у тому числі у новобудовах

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"В Україні розгорнуть мережу бомбосховищ і укриттів. Відтепер нове житло, яке будуватиметься в Україні, повинно мати власне бомбосховище або доступ до укриття, яке розташоване неподалік. Це передбачає наш законопроєкт №7398, який ми ухвалили в цілому сьогодні", - зазначила Шуляк.

Деталі

Так, містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях, згідно з даними нардепа, повинна містити розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Затвердження містобудівної документації за відсутності такого розділу забороняється. Також у законопроєкті наголошується, що доступ до укриттів повинні мати зокрема маломобільні групи населення та особи з інвалідністю.

А ще у цьому документі передбачено, що на період воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування, у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних будинках, щодо яких наявні технічні умови, але не завершена процедура приєднання до електричних мереж, електрична енергія на технічні цілі (загальнобудинкові потреби) продається за цінами, визначеними як для колективного побутового споживача.

"Простими словами: тариф на електроенергію для забудовника є вищим, ніж тариф для населення. Зараз, поки будинок не підключили, тариф рахують, як для забудовника, і люди змушені переплачувати. Ухвалена в законопроєкті норма усуває цю проблему", - вказала Шуляк.

Доповнення

З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання станом на 20 липня були готові лише 23% освітніх закладів країни.