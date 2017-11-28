В Україні середня зарплата у жовтні зросла майже на 40% - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні середня заробітна плата у жовтні 2017 року збільшилася на 37,9% - до 7377 грн відповідно до жовтня 2016 року без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
При цьому, за інформацією відомства, протягом місяця (жовтень до вересня 2017 року) середня зарплата у країні зросла на 0,4%.
Наприклад, зазначається, що у сільському господарстві середня зарплата у жовтні становила 6149 грн, що на 43,9% більше, ніж у жовтні минулого року.
Водночас середній заробіток у промисловості був на рівні у жовтні 8055 грн, що на 29,3% більше, ніж аналогічного періоду минулого року.
При цьому, у галузі інформації та телекомунікації вона сягнула 12 тис.725 грн, а в фінансовій та страховій галузі – 13 тис. 257 грн, що на 32,1% та 26,2% більше до минулого року відповідно.
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