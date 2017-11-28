В Украине средняя зарплата в октябре выросла почти на 40% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине средняя заработная плата в октябре 2017 года увеличилась на 37,9% - до 7377 грн в соответствии с октябрем 2016 года без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
При этом, по информации ведомства, в течение месяца (октябрь к сентябрю 2017 года) средняя зарплата в стране выросла на 0,4%.
Например, отмечается, что в сельском хозяйстве средняя зарплата в октябре составляла 6149 грн, что на 43,9% больше, чем в октябре прошлого года.
В то же время средний заработок в промышленности был на уровне в октябре 8055 грн, что на 29,3% больше, чем аналогичного периода прошлого года.
При этом в области информации и телекоммуникации она достигла 12 тис.725 грн, а в финансовой и страховой отрасли - 13 тыс. 257 грн, что на 32,1% и 26,2% больше к прошлому году соответственно.
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