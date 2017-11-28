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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 4856 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 13706 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 14618 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88510 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80004 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91991 просмотра

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11 марта, 06:00 • 121492 просмотра

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В Украине средняя зарплата в октябре выросла почти на 40% - Госстатистики

В Украине средняя зарплата в октябре выросла почти на 40% - Госстатистики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине средняя заработная плата в октябре 2017 года увеличилась на 37,9% - до 7377 грн в соответствии с октябрем 2016 года без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

При этом, по информации ведомства, в течение месяца (октябрь к сентябрю 2017 года) средняя зарплата в стране выросла на 0,4%.

Например, отмечается, что в сельском хозяйстве средняя зарплата в октябре составляла 6149 грн, что на 43,9% больше, чем в октябре прошлого года.

В то же время средний заработок в промышленности был на уровне в октябре 8055 грн, что на 29,3% больше, чем аналогичного периода прошлого года.

При этом в области информации и телекоммуникации она достигла 12 тис.725 грн, а в финансовой и страховой отрасли - 13 тыс. 257 грн, что на 32,1% и 26,2% больше к прошлому году соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине задолженность по зарплате в октябре сократилась на 0,4%

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