В Украине средняя зарплата в октябре выросла почти на 40% - Госстатистики

При этом, по информации ведомства, в течение месяца (октябрь к сентябрю 2017 года) средняя зарплата в стране выросла на 0,4%.

Например, отмечается, что в сельском хозяйстве средняя зарплата в октябре составляла 6149 грн, что на 43,9% больше, чем в октябре прошлого года.

В то же время средний заработок в промышленности был на уровне в октябре 8055 грн, что на 29,3% больше, чем аналогичного периода прошлого года.

При этом в области информации и телекоммуникации она достигла 12 тис.725 грн, а в финансовой и страховой отрасли - 13 тыс. 257 грн, что на 32,1% и 26,2% больше к прошлому году соответственно.

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