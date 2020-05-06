В Україні ще двоє прикордонників захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні на COVID-19 захворіло 20 прикордонників, за минулу добу стало відомо про 2 нових випадки захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Станом на 6 травня 2020 року у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 20 позитивних ПЛР-тестів", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що протягом минулої доби зафіксовано 2 нові випадки захворювання представників Державної прикордонної служби України у Закарпатській та Сумській областях.
"У підрозділах проведено необхідну дезінфекцію приміщень та вжили всіх запобіжних заходів, зокрема й щодо направлення на самоізоляцію під контролем лікарів відомства персоналу, який контактував з хворими", - зазначається у повідомленні.
Також на даний момент під контролем медиків перебувають понад три сотні прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб знаходяться на самоізоляції, решта – ізольовані у підрозділах чи обсерваторах.
"Загалом на сьогодні, із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторно підтверджений діагноз COVID-19, одужали 4 військовослужбовці, 16 осіб продовжують лікування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні вже 13 184 випадки COVID-19, з них 327 летальні.