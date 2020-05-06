В Украине еще двое пограничников заболели на COVID-19

"По состоянию на 6 мая 2020 года в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 20 положительных ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки зафиксировано 2 новых случая заболевания представителей Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской и Сумской областях.

"В подразделениях проведена необходимая дезинфекция помещений и приняли все меры предосторожности, в том числе о направлении на самоизоляцию под контролем врачей ведомства персонала, которые контактировали с больными", - отмечается в сообщении.

Также на данный момент под контролем медиков находятся более трехсот пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированные в подразделениях или обсерваторах.

"В целом на сегодня, из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, выздоровели 4 военнослужащих, 16 человек продолжают лечение", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине уже 13184 случаи COVID-19, из них 327 летальных.