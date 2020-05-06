В Украине еще двое пограничников заболели на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине на COVID-19 заболело 20 пограничников, за прошедшие сутки стало известно о 2 новых случаях заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"По состоянию на 6 мая 2020 года в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 20 положительных ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за прошедшие сутки зафиксировано 2 новых случая заболевания представителей Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской и Сумской областях.
"В подразделениях проведена необходимая дезинфекция помещений и приняли все меры предосторожности, в том числе о направлении на самоизоляцию под контролем врачей ведомства персонала, которые контактировали с больными", - отмечается в сообщении.
Также на данный момент под контролем медиков находятся более трехсот пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированные в подразделениях или обсерваторах.
"В целом на сегодня, из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, выздоровели 4 военнослужащих, 16 человек продолжают лечение", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине уже 13184 случаи COVID-19, из них 327 летальных.