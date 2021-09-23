Чиновниця ОДА та керівники комунальної організації розтратили 16 млн грн на закупівлі електронних підручників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Експосадовицю Миколаївської ОДА та директорів комунального і приватного підприємств підозрюють у службовій недбалості й розтрачанні 16 млн грн на закупівлі електронних підручників. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.
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За даними поліції, упродовж 2017–2019 років директор одного з Департаментів Миколаївської облдержадміністрації, керівники комунальної організації та приватного підприємства-постачальника уклали угоди на отримання доступу до платформи cepвісів електронної школи та до використання електронних підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.
Виявили, що відповідно до офіційної документації е-підручники не відповідали технічним вимогам і функціональним даним. Не перевіривши це, посадові особи підписали документи і перерахували кошти з бюджету.
Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що більшість відділів освіти Миколаївської області взагалі не використовували придбані електронні сервіси через їхню невідповідність навчальній програмі. Також зазначають, що посібники в електронному вигляді не мали мультимедійних та інтерактивних функцій, що було вказано у вимогах під час придбання, а були просто відскановані.
Унаслідок таких дій посадовиця та керівники підприємств завдали збитки бюджету області майже на 16 млн грн.
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Колишній посадовиці ОДА та керівникові комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Керівникові приватного товариства — за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрачання майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та усунення їх від посади директора комунального закладу, а також про накладення арешту на їхнє майно.
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