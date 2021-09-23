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Чиновниця ОДА та керівники комунальної організації розтратили 16 млн грн на закупівлі електронних підручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Експосадовицю Миколаївської ОДА та директорів комунального і приватного підприємств підозрюють у службовій недбалості й розтрачанні 16 млн грн на закупівлі електронних підручників. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.

Деталі

За даними поліції, упродовж 2017–2019 років директор одного з Департаментів Миколаївської облдержадміністрації, керівники комунальної організації та приватного підприємства-постачальника уклали угоди на отримання доступу до платформи cepвісів електронної школи та до використання електронних підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.

Виявили, що відповідно до офіційної документації е-підручники не відповідали технічним вимогам і функціональним даним. Не перевіривши це, посадові особи підписали документи і перерахували кошти з бюджету.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що більшість відділів освіти Миколаївської області взагалі не використовували придбані електронні сервіси через їхню невідповідність навчальній програмі. Також зазначають, що посібники в електронному вигляді не мали мультимедійних та інтерактивних функцій, що було вказано у вимогах під час придбання, а були просто відскановані.

Унаслідок таких дій посадовиця та керівники підприємств завдали збитки бюджету області майже на 16 млн грн.

Додамо

Колишній посадовиці ОДА та керівникові комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Керівникові приватного товариства — за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрачання майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та усунення їх від посади директора комунального закладу, а також про накладення арешту на їхнє майно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За привласнення понад 13 млн грн на закупівлі медвиробів у Києві судитимуть групу посадовців КМДА

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