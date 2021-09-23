Чиновница ОГА и руководители коммунальной организации растратили 16 млн грн на закупке электронных учебников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Экс-чиновницу Николаевской ОГА и директоров коммунального и частного предприятий подозревают в служебной халатности и растрате 16 млн грн на закупке электронных учебников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По данным полиции, в течение 2017-2019 годов директор одного из департаментов Николаевской облгосадминистрации, руководители коммунальной организации и частного предприятия-поставщика заключили соглашения на получение доступа к платформе cepвисов электронной школы и к использованию электронных учебников и пособий для учеников общеобразовательных учебных заведений Николаевской области.
Обнаружили, что согласно официальной документации э-учебники не соответствовали техническим требованиям и функциональным данным. Не проверив это, должностные лица подписали документы и перечислили средства из бюджета.
Во время расследования правоохранители выяснили, что большинство отделов образования Николаевской области вообще не использовали приобретенные электронные сервисы из-за их несоответствия учебной программе. Также отмечают, что пособия в электронном виде не имели мультимедийных и интерактивных функций, что было указано в требованиях при приобретении, а были просто отсканированы.
В результате таких действий чиновница и руководители предприятий нанесли ущерб бюджету области почти на 16 млн грн.
Добавим
Бывшей чиновнице ОГА и руководителю коммунального предприятия сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Руководителю частного общества — по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и устранения их от должности директора коммунального учреждения, а также о наложении ареста на их имущество.
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