В Україні розпочинається продаж новорічних ялинок

Асортимент порід, які вирощуються як новорічні ялинки: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялиця біла (піхта).

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Цього року державними лісогосподарськими підприємствами заплановано реалізувати близько 550 тис. шт. новорічних ялинок. Якщо залишаються зрубані нереалізовані новорічні ялинки, тоді їх віддають у дитячі садки, школи, для прикрашання церков на різдвяні свята.

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Цінова політика на новорічні ялинки у 2017 році залишається в середньому на рівні минулого року. По Україні середня ціна становить близько 60 грн за погонний метр.

У державних лісгоспах Полісся вартість новорічної ялинки (сосна звичайна) довжиною 1 м становить у межах 30-40 грн. У лісгоспах Лісостепової та Степової зони – у межах 50-60 грн (в основному сосна кримська). У підприємствах Карпатського регіону (ялина звичайна та ялиця біла) – 55-65 грн.

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"Кожен громадянин може особисто ознайомитися з обсягами, місцями реалізації, цінами на новорічні ялинки на сайтах обласних управлінь лісомисливського господарства та лісгоспів", - повідомив заступник голови відомства Володимир Бондар.

Він також зазначив, що громадяни можуть купувати ялинки прямо в державних лісгоспах.

"Це буде значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Окрім того, лісгоспи організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів", - додав посадовець.

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В.Бондар додав, що вже другий рік поспіль низка лісгоспів, зокрема, в Закарпатській, Житомирській, Волинській та інших областях активно практикує реалізацію живих ялинок у горщиках, які потім можна буде висадити у відкритий грунт.

Нагадаємо, цьогорічна головна ялинка країни має прибути до столиці орієнтовно 3 грудня, а урочисте засвічення вогнів на ній заплановане на 19 грудня.