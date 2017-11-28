В Украине начинается продажа новогодних елок

Ассортимент пород, выращиваемых как новогодние елки: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская (ель), пихта белая (пихта).

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В этом году государственными лесохозяйственными предприятиями планируется реализовать около 550 тыс. шт. новогодних елок. Если остаются срубленные нереализованные новогодние елки, тогда их отдают в детские сады, школы, для украшения церквей на рождественские праздники.

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Ценовая политика на новогодние елки в 2017 году остается в среднем на уровне прошлого года. По Украине средняя цена составляет около 60 грн за погонный метр.

В государственных лесхозах Полесья стоимость новогодней елки (сосна обыкновенная) длиной 1 м составляет в пределах 30-40 грн. В лесхозах лесостепной и степной зоны - в пределах 50-60 грн (в основном сосна крымская). В предприятиях Карпатского региона (ель обыкновенная и пихта белая) - 55-65 грн.

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"Каждый гражданин может лично ознакомиться с объемами, местами реализации, ценами на новогодние елки на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов", - сообщил заместитель главы ведомства Владимир Бондарь.

Он также отметил, что граждане могут покупать елки прямо в государственных лесхозах.

"Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы будут организовывать розничную торговлю елками на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов", - добавил чиновник.

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В.Бондарь добавил, что уже второй год подряд ряд лесхозов, в частности, в Закарпатской, Житомирской, Волынской и других областях активно практикует реализацию живых елок в горшках, которые потом можно будет высадить в открытый грунт.

Напомним, главная елка страны должна прибыть в столицу ориентировочно 3 декабря, а торжественное зажжение огней на ней запланировано на 19 декабря.