В Україні розпочала роботу оціночна місія ЄС щодо цифрового ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні розпочала роботу оціночна місія Євросоюзу щодо готовності телекомунікаційної сфери України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"В Офісі Президента України відбулася зустріч радника Глави держави Михайла Федорова з оціночною місією Європейського Союзу за участі представників DG Connect Європейської комісії. Метою місії є оцінка готовності телекомунікаційної сфери України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС (EU Digital Single Market – DSM)", - вказали в Офісі.
Михайло Федоров вказав, що "ми хочемо та готові швидко виконати всі умови, щоб стати частиною ініціативи ЄС зі створення єдиного цифрового ринку. Для України це – надпотужні цифрові та економічні перспективи".
Стратегія DSM нині успішно реалізується у Європі. Особливу увагу було приділено питанням захисту даних, конфіденційності та кібербезпеки, включно з питанням керування Інтернетом, додали в ОПУ.
"Законопроект "Про електронні комунікації" внесено до переліку пріоритетних для першочергового розгляду та ухвалення. Депутати з майбутнього комітету цифрових трансформацій Верховної Ради вже активно працюють над ним", – додав радник Президента.
Представники місії ЄС акцентували увагу на необхідності забезпечення незалежності та спроможності регулятора у сфері телекомунікацій, зазначили в ОПУ.
Нагадаємо, у вересні Офіс Президента презентує бренд цифрової держави.