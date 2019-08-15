У вересні Офіс Президента презентує бренд цифрової держави
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У вересні на International IT Forum у Запоріжжі презентують бренд цифрової держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.
27 вересня за підтримки Офісу Президента України відбудеться International IT Forum у Запоріжжі. На ньому буде вперше презентовано бренд цифрової держави.
“Україна перетвориться з аутсорсингової країни на ту, що створює продукти у сфері інформаційних технологій. Саме тому ми всією командою на чолі з Офісом Президента радо підтримуємо ініціативи, які відповідають нашому баченню перспектив розвитку держави, і, крім цього, спрямовані на розкриття наявних можливостей для бізнесу в епоху цифрових змін, а також на популяризацію цінності інновацій серед українців у цілому. Однією з таких ініціатив є International IT Forum у Запоріжжі”, — зазначив радник Президента України Михайло Федоров на робочій зустрічі з організаторами форуму.
Довідка. International IT Forum — це міжнародний захід, який цього року об’єднає понад 3 тис. національних та міжнародних компаній зі сфери інновацій та IT. Головна мета заходу — популяризація цінності якісного життя із впровадженими інноваціями, демонстрація комфорту, зручності та доступності цифрових змін, які відбуваються у державі.