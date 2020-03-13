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В Україні розглядають можливість "закриття" одного із населених пунктів через коронавірус

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні розглядають можливість обмежити один населений пункт в Україні на право пересування громадян за межі даного населеного пункту. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"В середу ми встановили карантин на території всієї країни, і наразі ці обмеження стосуються саме навчального процесу і обмеження проведення масових заходів більше 200 осіб", - сказав Ляшко.

З його слів, ці рішення будуть постійно переглядатись з урахуванням епідемічної ситуації і її розвитку.

"Ми зараз розглядаємо можливість, напевно, навіть найближчим часом, якщо будуть проведені епідеміологічні розслідування і наші припущення підтвердяться, можливо буде обмежений один населений пункт в Україні на право пересування громадян за межі даного населеного пункту", - додав представник МОЗ.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу.

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