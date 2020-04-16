В Україні розблоковано процес розгляду переможців конкурсу ВККСУ на посади суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Процес розгляду 467 переможців конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на посади суддів розблоковано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр судової влади України.
"Процес розгляду 467 переможців конкурсу ВККСУ на посади суддів розблоковано", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що матеріали на призначення перших 60 кандидатів у режимі відеоконференцзв'язку Вища рада правосуддя розгляне 27-29 квітня.
Нагадаємо, Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності визнав такими, що відповідають вимогам встановленим законодавством, кількох осіб на посаду судді Конституційного Суду України.