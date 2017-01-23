В Україні реабілітують учасників визвольної боротьби 1917-1930 рр - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні планують розробити закон, який має здійснити всеохоплюючу реабілітацію учасників національно-визвольного руху доби Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР і повстанського руху 1917 — початку 1930-х років. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Вважаю, що цього року ми маємо здійснити всеохоплюючу реабілітацію учасників національно-визвольного руху доби Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР і повстанського руху 1917 — початку 1930-х років. З цією метою ми плануємо розробку Закону Украіни про реабілітацію учасників Украінських Визвольних змагань”, — написав Генпрокурор.
Так, він зазначив, що у День Соборності відвідав ювілейне засідання історичного клубу “Холодний Яр” і розпочав спільну з Романом Ковалем, президентом клубу, роботу над реабілітацією холодноярських отаманів.
На його думку, саме 2017-го, в рік столітньої річниці української революції треба відновити історичну справедливість і відати шану поваги борцям за волю та незалежність України.
Нагадаємоє, Президент Петро Порошенко заяив, що на Сході України українській воїни відстоюють не повернення окремих територій, а всю соборну українську землю.