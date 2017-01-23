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В Украине реабилитируют участников освободительной борьбы 1917-1930 гг - Ю.Луценко

В Украине реабилитируют участников освободительной борьбы 1917-1930 гг - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 9594 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине планируют разработать закон, который должен осуществить всеобъемлющую реабилитацию участников национально-освободительного движения времен Центральной Рады, Гетманата, Директории УНР и повстанческого движения 1917 - начале 1930-х годов. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Считаю, что в этом году мы должны осуществить всеобъемлющую реабилитацию участников национально-освободительного движения времен Центральной Рады, Гетманата, Директории УНР и повстанческого движения 1917 - начале 1930-х годов. С этой целью мы планируем разработку Закона Украини о реабилитации участников Украинских освободительных движений ", - написал Генпрокурор.

Так, он отметил, что в День Соборности посетил юбилейное заседание исторического клуба "Холодный Яр" и начал совместную с Романом Ковалем, президентом клуба, работу над реабилитацией холодноярских атаманов.

По его мнению, именно в 2017-м, в год столетней годовщины Украинской революции надо восстановить историческую справедливость и отдать дань уважения борцам за свободу и независимость Украины.

Нагадаемое, Президент Петр Порошенко заяив, что на Востоке Украины украинские воины отстаивают не возврат  отдельных территорий, а всю соборную украинскую землю .

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