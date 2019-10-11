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В Україні проживають понад 35 тис. осіб без громадянства - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. За оцінкою Управління Верховного комісара у справах біженців (УВКБ) ООН, на сьогодні в Україні проживають понад 35 тис. осіб без громадянства. Про це йдеться у жовтневому тематичному огляді УВКБ ООН, передає УНН.

В Україні проживають понад 35 тис. осіб без громадянства - ООН

“Останні точні дані про рівень безгромадянства в Україні датуються ще 2001 роком, коли проводився перепис населення: тоді 82,550 осіб задекларували себе особами без громадянства. Більшість таких осіб знаходилися в Автономній Республіці Крим, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Наступний перепис населення проводитиметься у 2020 році. За оцінкою УВКБ ООН, станом на 2019 рік в Україні проживають понад 35,000 осіб без громадянства та осіб під загрозою безгромадянства”, — йдеться в огляді.

За підрахунками УВКБ, більшість осіб під ризиком безгромадянства — це члени ромських меншин, діти, народжені на непідконтрольній уряду території Донецької та Луганської областей, бездомні особи, люди похилого віку, які є власниками радянських паспортів, та засуджені особи, які втратили або ніколи не отримували паспорт громадянина України Окрім того, є люди, які прибули до України з інших колишніх радянських республік після розпаду СРСР, і не мають громадянства через суперечливі закони про громадянство та пробіли у законодавстві.

Як повідомляв УНН, згідно з серпневими даними, в Україні проживають 1,4 мільйона ВПО та понад 5 тисяч біженців та шукачів притулку.

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