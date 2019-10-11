В Украине проживает более 35 тыс. человек без гражданства - ООН

“Последние точные данные об уровне безгражданства в Украине датируются еще 2001 годом, когда проводилась перепись населения: тогда 82,550 человек задекларировали себя лицами без гражданства. Большинство таких лиц находились в Автономной Республике Крым, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. Следующая перепись населения будет проводиться в 2020 году. По оценке УВКБ ООН, по состоянию на 2019 в Украине проживают более 35,000 лиц без гражданства и лиц под угрозой гражданства”, — говорится в обзоре.

По подсчетам УВКБ, большинство лиц под риском безгражданства — это члены цыганских меньшинств, дети, рожденные на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей, бездомные лица, старики, которые являются владельцами советских паспортов, и осужденные лица, утратившие или никогда не получавшие паспорт гражданина Украины Кроме того, есть люди, которые прибыли в Украину из других бывших советских республик после распада СССР, и не имеют гражданства из-за противоречивых законов о гражданстве и пробелы в законодательстве.

Как сообщал УНН, согласно августовским данным, в Украине проживают 1,4 миллиона ВПО и более 5000 беженцев и искателей убежища.