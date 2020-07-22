В Україні провели майже мільйон тестів на COVID-19 - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Україні проводять по 20-30 тис. тестів на коронавірус за добу, невдовзі буде позначка у мільйон проведених тестів від початку пандемії. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Ще одне рішення, яке ми будемо ухвалювати сьогодні, це продовження дії постанови, яка звільняє від мита закупівлі тест-систем для виявлення інфекції. Зараз ми робимо від 20 до 30 тис., а навіть сьогодні було більше 30 тис. тестів на добу. Цей показник надалі має бути не меншим. Скоро ми дійдемо до загальної позначки в мільйон тестів, які були проведені від початку епідемії. Важливо цей темп не збавляти”, - сказав Шмигаль.
Зазначимо, що добова кількість ІФА-тестів на коронавірус перевищує ПЛР. Зокрема, ПЛР-тестувань за минулу добу було проведено у кількості 13574 та ІФА-тестів - 18399, відповідно.
Як писав УНН, депутати хочуть посилити відповідальність за ігнорування наказу МОЗ про тестування лікарів на COVID-19. Така ініціатива обґрунтовується вкрай низькими показниками проведення ІФА-тестів медичним працівникам у регіонах.
"Це саботаж" відповідного наказу МОЗ, каже депутат Сергій Шахова, наголошуючи, що сам документ спрямований на захист не тільки лікарів і пацієнтів, але також співробітників поліції, нацгвардійців і прикордонників, які теж підлягають постійному скринінгу на антитіла до коронавірусу.
Нагадаємо, ІФА-тести показали наявність імунітету до коронавірусу майже у 4% жителів Тернопільщини.