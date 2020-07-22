В Украине провели почти миллион тестов на COVID-19 - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине проводят по 20-30 тыс. тестов на коронавирус в сутки, в скором времени будет отметка в миллион проведенных тестов от начала пандемии. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Еще одно решение, которое мы будем принимать сегодня, это продление действия постановления, освобождающего от пошлин закупки тест-систем для выявления инфекции. Сейчас мы делаем от 20 до 30 тыс., а также сегодня было более 30 тыс. тестов за сутки. Этот показатель в дальнейшем должен быть не меньше. Скоро мы дойдем до общей отметки в миллион тестов, проведенных с начала эпидемии. Важно этот темп не сбавлять", - сказал Шмыгаль.
Отметим, что суточное количество ИФА-тестов на коронавирус превышает ПЦР. В частности, ПЦР-тестирование за минувшие сутки было проведено в количестве 13 574 и ИФА-тестов - 18 399 соответственно.
Как писал УНН, депутаты хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава о тестировании врачей на COVID-19. Такая инициатива обосновывается крайне низкими показателями проведения ИФА-тестов медицинским работникам в регионах.
"Это саботаж" соответствующего приказа Минздрава, говорит депутат Сергей Шахов, отмечая, что сам документ направлен на защиту не только врачей и пациентов, но также сотрудников полиции, нацгвардейцев и пограничников, тоже подлежащих постоянному скринингу на антитела к коронавирусу.
Напомним, ИФА-тесты показали наличие иммунитета к коронавирусу почти в 4% жителей Тернопольской области.